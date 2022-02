Corona-Impfung : Novavax: Wirksamkeit, Risiken, Impfstart – alle Infos zum sogenannten Totimpfstoff?

Service Der Einsatz des Impfstoffs von Novavax in Deutschland rückt näher. Zuletzt hatte die Stiko den sogenannten Totimpfstoff empfohlen. Wann die Impfungen beginnen könnten – und was man sonst noch über das Vakzin wissen sollte.

Novavax: Wann ist der Totimpfstoff verfügbar?

Impftermine mit dem neuen Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax seien auch in Thüringen aktuell noch nicht buchbar, hieß es am 20. Januar. Es gebe noch zu viele Unklarheiten zu den Impfstoffmengen und deren Verteilung. Termine ohne Priorisierung möchte hingegen das Saarland anbieten.

Novavax, Biontech, Moderna und Co. – was sind die Unterschiede?

Novavax: Wie hoch ist die Wirksamkeit?

Wie gut schützt Novavax gegen die Delta- und Omikron-Variante?

In den bisherigen Studien wurde Novavax vorwiegend gegen die Alpha-Variante des Coronavirus getestet. Hier betrug die Wirksamkeit 90 Prozent. Der Impfstoff soll auch ausreichend gegen die Delta-Variante schützen, jedoch nur nach einer Dreifachimpfung. In Bezug auf Omikron gibt es kaum Beobachtungsdaten. Der Hersteller passt den Impfstoff derzeit an die Omikron-Variante an.