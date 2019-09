NRW-Minister Pinkwart ist „Aalkönig“: Lob für Politiker

Königswinter Vom Minister zur Majestät: Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) ist zum „Aalkönig“ proklamiert worden. Bei einer humorvollen Krönungsveranstaltung am Freitagabend in Königswinter vor rund 350 Gästen überreichte ihm das Bad Honnefer „Aalkönigkomitee“ eine Urkunde für den „Thron der rheinischen Aalmonarchie“.

Das Komitee hatte die neue „Majestät“ bereits im April bekanntgegeben: Auf der Suche nach einem neuen Regenten habe man vielerorts im Rheinland die Netze ausgeworfen und freue sich nun „über den glücklichen Fang eines schwergewichtigen Gelbaals“, hieß es damals. Der FDP-Mann habe Untiefen gemeistert und sich nicht von Fallenstellern einfangen lassen. Man zolle dem „wendigen FDP-Politiker“ Respekt, denn er sei mit Glück und Gespür auch in schwerer See auf klarem Kurs geblieben, hieß es in der Begründung.