Erwarteter Massenandrang Karfreitag auf dem Nürburgring: Das müssen Autofans jetzt wissen

Der Karfreitag ist für viele Autofans kein Car-frei-tag, sondern eher ein Car-feier-tag. Denn an diesem Tag werden am Nürburgring Tausende von Besucher erwartet. Sie kommen aber nicht, um eine Veranstaltung zu besuchen - es gibt an diesem Tag keine - sie kommen, um sich rund um die Rennstrecke zu versammeln und ihre Begeisterung mit anderen Autofans zu teilen. Autofans aus ganz Deutschland reisen jährlich zu dem in der Szene als „Carfriday“ bekannten Event an.