Einen Tag vor dem Start des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring ist ein Mann aus Duisburg tot an der Rennstrecke aufgefunden worden. Der 40-Jährige war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Schlaf in seinem Auto erstickt, wie die Polizei mitteilte. Er hatte nachts ein „gasbetriebenes Heizgerät“ laufen lassen. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten am Morgen nichts mehr für den Mann tun. Er hatte in der Nähe der Nordschleife an der Rennstrecke übernachtet. dpa