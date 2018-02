später lesen Nürburgring erneuert Asphalt: Länge von 1096 Metern FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

1096 Meter Asphalt werden in dieser Winterpause an der insgesamt 26 Kilometer langen Rennstrecke Nürburgring erneuert. Baumaschinen tragen den besonders ebenen und griffigen Belag an vier Abschnitten auf, wie die Eifel-Strecke mitteilte. An der legendären Nordschleife sind es 425 Meter im Bereich Hatzenbach, 288 Meter im Abschnitt Hohe Acht/Hedwigshöhe und 206 Meter beim Brünnchen. Auf der neueren Grand-Prix-Strecke werden 177 Meter saniert. Hinzu kommen weitere Fangzäune. dpa