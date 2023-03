Segnung und gemeinsame Ausfahrt Nürburgring eröffnet Biker-Saison: Alle Infos zum "Anlassen" 2023

Nürburgring · Eine jährliche Tradition ist zurück und soll in diesem Jahr bis zu 20.000 Biker an den Nürburgring locken. Beim „Anlassen“ gibt es neben Nordschleifen-Korso und Gottesdienst auch einiges an Rahmenprogramm.

27.03.2023, 12:47 Uhr

So wie vor einigen Jahren soll es auch 2023 wieder am Nürburgring aussehen, wenn die Besucher von „Anlassen“ über die Nordschleife fahren. Foto: dpa/Thomas Frey

Von Robert Märländer Redakteur Online