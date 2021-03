Nürburgring startet mit Geisterrennen in die neue Saison

Nürburg Corona verhindert vorerst weiterhin Großveranstaltungen. „Rock am Ring“ ist erneut abgesagt. Doch beim Motorsport will der Nürburgring wieder durchstarten. Allerdings vorerst ohne Zuschauer vor Ort. Und die Königsklasse der Rennfahrer?

Eine der berühmtesten Rennstrecken der Welt geht mitten in der Corona-Pandemie wieder an den Start - von einem neuen Formel-1-Spektakel am Nürburgring ist jedoch vorerst nicht die Rede. Am 27. März beginnt auf der Asphaltschleife in der Eifel die Eventsaison 2021 mit der Nürburgring-Langstreckenserie. Trotz der coronabedingten Absage des Open-Air-Festivals „Rock am Ring“ mit um die 80 000 Zuschauern am zweiten Juni-Wochenende sei der Veranstaltungskalender in diesem Jahr gut gefüllt, teilten die Betreiber des Nürburgrings am Donnerstag mit. „Der Motorsport kann stattfinden.“ Vorerst soll es Geisterrennen ohne Zuschauer vor Ort geben - doch an Konzepten für ihre Rückkehr werde intensiv gearbeitet.