später lesen Null Fälle von mit Trichinen befallenen Wildschweinen FOTO: Bernd Thissen FOTO: Bernd Thissen Teilen

Twittern

Teilen



Null Fälle von mit Trichinen befallenen Wildschweinen sind in den vergangenen fünf Jahren in Rheinland-Pfalz amtlich bekannt geworden. Das antwortete das Ernährungsministerium in Mainz auf eine Anfrage aus der CDU-Fraktion. Trichinen sind nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes in Koblenz im Darm des jeweiligen Wirtes lebende Fadenwürmer. Hauptwirt des Parasiten sind demnach Haus- und Wildschweine. Die Larven der Trichinen, deren Larven die Muskulatur des Wirtes befallen, können die Krankheit Trichinose beim Menschen auslösen. Sie kann zu Muskelschmerzen, Durchfall, Erbrechen und auch Flüssigkeitsansammlungen in der Gesichtshaut führen. dpa