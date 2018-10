später lesen Nullnummer zwischen Hertha und Mainz FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Der FSV Mainz 05 hat Bayern-Bezwinger Hertha BSC beim 0:0 einen Punkt abgetrotzt, konnte aber die Torflaute nicht beenden. Es war bereits das vierte Spiel in der Fußball-Bundesliga in Serie, in dem die Rheinhessen ohne Treffer blieben. Von Andreas Schirmer, dpa