Haar-Handwerk kritisiert Eine Brautfrisur darf nur der Friseur stecken

Eine Brautfrisur ist ein Handwerk, kein Kunstwerk. Auf diese einfache Formel ließe sich der Schutz des Haarhandwerks in Sachen Haarstyling bringen. Und doch ist der Sachverhalt komplizierter. „Wir erleben derzeit in der Region über die sozialen Medien einen regelrechten Trend zu Frisuren-Events“, stellt Guido Wirtz, Vorsitzender Innungsmeister des Landesverbands Friseure & Kosmetik Rheinland und Friseurmeister mit einem Salon in Körperich (Eifelkreis Bitburg-Prüm) fest.