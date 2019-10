Nur ein- und auschecken: RMV startet Pilotversuch „In/Out“

Frankfurt/Main Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) will den Fahrkartenkauf mit dem Handy weiter vereinfachen. Mit nur zwei Klicks können 1000 ausgewählte Testkunden von Montag (4. November) an ihre Tickets lösen - ohne dabei Haltestellennamen oder Strecke eingeben zu müssen.

„Das macht den Fahrkartenkauf noch komfortabler und den RMV in Sachen digitales Ticketing zu einem der Vorreiter in Deutschland“, sagte Geschäftsführer Knut Ringat bei der Präsentation des Systems „RMVsmart-In/Out“ am Donnerstag in Frankfurt. Der Pilotversuch ist ein weiterer Test innerhalb des 2016 gestarteten Projekts „RMVsmart“ und soll zunächst bis Ende März 2021 laufen. Der RMV erhofft sich dabei Erkenntnisse über die neue Technik und will außerdem herausfinden, ob seine Kunden das System grundsätzlich akzeptieren.