Nur eine neue bestätigte Corona-Infektion in Rheinland-Pfalz

Eine Person wäscht sich die Hände mit fließendem Wasser und Seife. Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Mainz Die Zahl der bestätigten Fälle von Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag nur um eine Neuinfektion gestiegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie stieg die Zahl auf 6832 Fälle (Stand 10.20 Uhr), wie das Gesundheitsministerium am Sonntag in Mainz mitteilte.



