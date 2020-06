Nur geringer Anstieg der Corona-Zahlen in Rheinland Pfalz

Eine Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Mainz Die Zahl der Corona-Fälle in Rheinland Pfalz ist am Samstag nur gering gestiegen. Derzeit gebe es insgesamt 6966 bestätigte Sars-CoV-2 Fälle, berichtete das Sozialministerium (Stand 10.30). Noch am Freitag waren es 6954 bestätigte Fälle gewesen.



