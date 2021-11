Nur noch 617 Teststellen: Appell an ehemalige Betreiber

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mainz 617 Corona-Teststellen gibt es derzeit noch in Rheinland-Pfalz - das sind nicht einmal halb so viele wie vor der Abschaffung der kostenlosen Tests im Oktober. Der Koordinator des Projekts „Testen für Alle“, Detlef Placzek, appellierte an die ausgestiegenen Betreiber der Teststellen, wieder mitzumachen.

„Testen war eine wichtige Säule der Pandemiebekämpfung“, sagte Placzek am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir wollen die vorhandene Teststruktur rasch wieder soweit aufbauen, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder komfortabel die Möglichkeit haben, sich kostenlos testen zu lassen, um so die größtmögliche Sicherheit in der Pandemie zu bieten.“

Seit Samstag übernimmt der Bund nach rund einem Monat erneut die Kosten für die Tests für alle Bürger, ob geimpft, genesen oder ungeimpft. Vor dem Ende der kostenlosen Corona-Tests am 11. Oktober gab es laut Placzeks Behörde, dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, landesweit mehr als 1500 Orte, an denen sich die Bürger auf das Virus testen lassen konnten.

Viele Teststellen hatten das Angebot nach dem 11. Oktober eingestellt, da es seither kostenlose Tests nur noch für Kinder, Menschen mit bestimmten Erkrankungen und Schwangere gab. Wer trotzdem einen Schnelltest machen wollte, musste, je nach Anbieter und Region, zwischen 10 und 20 Euro bezahlen. Die Zentren hatten zuvor 11,50 Euro abrechnen können.