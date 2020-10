Pandemie : Nur noch maximal 25 Teilnehmer bei privaten Feiern erlaubt

Eine Discokugel. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Mainz Zur Eindämmung der Corona-Pandemie dürfen in Rheinland-Pfalz von Montag an nur noch maximal 25 Menschen an privaten Feiern „in angemieteten oder zur Verfügung gestellten“ Räumen teilnehmen. Diese Entscheidung des Ministerrats teilte Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag mit.

Weiterleiten Drucken Von dpa