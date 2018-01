später lesen Nur noch vier Bewerber um Chefposten beim FSV Mainz 05 FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Nur noch vier Bewerber treten bei der Wahl des neuen Vereinsvorsitzenden des FSV Mainz 05 an. Günter Neuser hat seine Bewerbung um den Chefposten beim Fußball-Bundesligisten zurückgezogen, teilte der Verein am Mittwoch mit. Damit sind auf der Außerordentlichen Mitgliederversammlung an diesem Sonntag (11.00 Uhr) nur noch Silvio Aita, Jürgen Doetz, Eva-Maria Federhenn und Stefan Hofmann im Rennen. Der Posten muss neu besetzt werden, nachdem Johannes Kaluza Anfang Dezember nach nicht einmal sechs Monaten im Amt zurückgetreten war. dpa