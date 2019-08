Nur wenige eingeschleppte Tierarten sind Problemfälle

Ein Kalikokrebs, aufgenommen an einem See. Foto: Karsten Grabow/Archivbild.

Mainz Ob Nutria, Mandarinente oder Nilgänse - alle diese Tierarten haben in Rheinland-Pfalz Fuß gefasst, sind hierzulande aber eigentlich nicht heimisch. Die meisten sogenannten Neozoen bereiten keine Probleme.

„Der Kalikokrebs frisst alles leer“, sagt die Biologin Anne Schrimpf von der Universität Koblenz-Landau. Die Art sei vermutlich vor Jahrzehnten bei Baden-Baden in den Rhein gelangt und habe sich dann von dort aus verbreitet. In Rheinland-Pfalz ist die Art vor allem in der Pfalz zu finden - das geht aus Daten des Landesamts für Umwelt mit Sitz in Mainz hervor.