Nur wenige Mängel auf Rhein-Schiffen bei Corona-Kontrollen

Ein Schiff der Wasserschutzpolizei fährt auf dem Rhein. Foto: Bernd Thissen/dpa/Symbolbild

Rüdesheim Ein hohes Sicherheitsniveau in Sachen Corona hat die Wasserschutzpolizei den Passagierschiffen auf dem Rhein bescheinigt. Bei intensiven Kontrollen in den vergangenen Tagen seien nur geringfügige Mängel festgestellt worden, teilte die Polizeistation Rüdesheim am Samstag mit.

