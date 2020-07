Nutzerzahlen der Webseite der ÖPNV-Dachmarke Rolph schwanken

Passanten gehen an einem Plakat mit der Aufschrift „Rock'n'Rolph“ vorbei. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Mainz Mit Plakaten im ganzen Land wurde in Rheinland-Pfalz vor etwas mehr als einem Jahr die ÖPNV-Dachmarke „Rolph“ eingeführt. Die Zwischenbilanz fällt unterschiedlich aus.

Die Nutzung der Internetseite der neuen rheinland-pfälzischen ÖPNV-Dachmarke „Rolph“ hat im ersten Jahr stark geschwankt. Das geht aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine Anfrage aus der AfD-Fraktion hervor. Während der verkehrspolitische Sprecher Jan Bollinger „Rolph“ als „Rohrkrepierer“ kritisierte, zeigte sich das Ministerium zufrieden und betonte: „Seine Stärken wird Rolph in der Zukunft ausspielen.“ Die Marke sei auch für Angebote konzipiert worden, die erst künftig kämen. „Rolph“ umfasse sämtliche Mobilitätsangebote im Land, von der Schiene über den Bus bis hin zu Carsharing, Mieträder oder „ganz neue Formate, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen“.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte die Marke im vergangenen Juni vorgestellt, dazu gehört auch die Internetseite www.rolph.de , auf der Informationen zum öffentlichen Nahverkehr gebündelt werden. Nach Angaben des Ministeriums wurden auf der Seite im Juni 2019 knapp 85 100 Aufrufe gezählt. Dieser Wert sackte in der Folge auf knapp 6300 im Oktober vergangenen Jahres ab, um im darauffolgenden November den bisherigen Höchstwert von rund 44 800 Aufrufen zu erreichen.

Das Ministerium führte die vielen Anfragen am Anfang auf die landesweite Werbekampagne zurück. Der Anstieg im November 2019 seit mit dem Fahrplanwechsel zu begründen. Dann habe das Infobedürfnis wieder abgenommen, weil das Gros der ÖPNV-Fahrgäste nunmal regelmäßig auf denselben Strecken fahre dann irgendwann Bescheid wisse. In der Corona-Krise lagen die Aufrufe im März 2020 bei rund 9500, im April bei knapp 15 000 und im Mai bei ungefähr 12 300. „Wer im Homeoffice arbeitet, braucht weniger ÖPNV“, argumentierte das Ministerium. Kritischer sehen dies die AfD-Abgeordneten Bollinger und Damian Lohr. In einigen Monaten sei die Seite vor sich hingedümpelt.