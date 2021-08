OB Ebling für neue operative Landesebene für Katastrophen

Mainz Als Konsequenz aus der Flutkatastrophe muss nach Ansicht des Mainzer Oberbürgermeisters Michael Ebling (SPD) auf Landesebene eine zusätzliche operative Ebene geschaffen werden. „Sie muss die Kräfte schnell mobilisieren können“, sagte Ebling, der auch Chef des Städtetags Rheinland-Pfalz ist, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

Das sei in diesem „riesigen, gewaltigen noch nicht gekannten Ereignis“ deutlich geworden.

Die Stadt Mainz sei mit ihrer besonders großen Berufsfeuerwehr von Tag eins an im Katastrophengebiet im Ahrtal im Einsatz gewesen. Von Anfang an mit enormen Einsatz, die Helfer hätten zunächst rund um die Uhr gearbeitet. Die Feuerwehr habe auch erheblich dazu beigetragen, die Einsätze zu koordinieren und Strukturen zu schaffen, zumal die Berufsfeuerwehren in Trier und Koblenz selbst Einsätze hatten. Derzeit seien auch wieder bis zu 100 freiwillige Feuerwehrhelfer aus Mainz im Ahrtal im Einsatz.