OB Ebling will Landesgartenschau 2026 nach Mainz holen

Mainz Die nächste Landesgartenschau ist 2022 in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Vier Jahre später soll es erneut eine geben. Mainz hat schon den Hut in den Ring geworfen.

Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) will die Landesgartenschau 2026 nach Mainz holen. Die Austragung „wäre eine große Chance, öffentliche Grün- und Naherholungsflächen in der Landeshauptstadt aufzuwerten und dabei unser kulturelles Erbe stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken“, sagte Ebling am Dienstag in Mainz. Zuvor hatte Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) den Start des Bewerbungsverfahrens verkündet. Interessierte Kommunen können sich bis zum 15. Oktober dieses Jahres bewerben, die Ausrichterstadt soll 2021 bekannt gegeben werden.