OB gibt Prüfbericht zu Aktenverbleib an Staatsanwaltschaft

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) lässt einen internen Prüfbericht über vermeintlich innerhalb der Verwaltung verloren gegangene Unterlagen der Staatsanwaltschaft zukommen. Er wolle es ins Ermessen der Behörde stellen, ob sie ein Einschreiten für angemessen hält, kündigte Ebling am Dienstag in Mainz an. dpa