OB Steinruck wünscht sich bundesweite Masken-Regeln

Ludwigshafen In der Diskussion über eine mögliche Maskenpflicht in Rheinland-Pfalz wünscht sich die Ludwigshafener Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck eine bundesweite Regelung. „Es ist eine globale Pandemie.

Wir müssten es doch hinkriegen, dass wir deutschlandweite Regelungen hinbekommen“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Ludwigshafen. „Wir haben das schon gemerkt bei den Rechtsverordnungen der Länder und des Bundes, wie schwierig und unverständlich für die Menschen ein solcher Flickenteppich ist.“

Steinruck verwies auf die räumliche Nähe ihrer Stadt zu Mannheim in Baden-Württemberg, wo von diesem Montag an eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum gilt. „In Mannheim ist ab Montag Maskenpflicht, in Ludwigshafen derzeit nicht - muss ich jetzt auf der Rheinbrücke die Maske aufziehen?“, fragte die Oberbürgermeisterin.