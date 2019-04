später lesen OB weist anonyme Vorwürfe zurück und wird zum Blogger Teilen

Twittern

Teilen



Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) hat sämtliche in einem anonymen Schreiben gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen. Zudem habe er Anzeige gegen unbekannt erstattet, insbesondere wegen Verleumdung, sagte er am Montag in Mainz. dpa