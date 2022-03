Soziales : Obdachlosenarzt bei Steinmeier: „Emphatischer Austausch“

Berlin/Mainz Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert hat am Freitag mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Situation von Obdachlosen in Deutschland gesprochen. Es sei „ein sehr empathischer, respektvoller und konstruktiver Austausch“ gewesen, sagte Trabert der Deutschen Presse-Agentur.

Trabert hatte am 13. Februar auf Vorschlag der Linken für das Amt das Bundespräsidenten kandidiert und wurde danach von Steinmeier zum Gespräch eingeladen. Unmittelbar vor dem Treffen mit dem Staatsoberhaupt war der Arzt an der polnisch-ukrainischen Grenze, um mit seinem Verein Armut und Gesundheit in Deutschland Hilfsmaterial für eine Armenküche in Lwiw (Lemberg) zu übergeben.