Obdachloser wird zusammengeschlagen

Ein 40-jähriger Obdachloser ist in Saarbrücken zusammengeschlagen und anschließend auf einen unbeleuchteten Straßenabschnitt geschleift worden. Der Mann war am Sonntag mit einem anderen 36 Jahre alten Obdachlosen in Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. dpa