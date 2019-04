später lesen Obduktion: Getöteter Mann starb an Blutverlust Teilen

Eine am Sonntag tot in einer Ludwigshafener Wohnung aufgefundener Mann ist an starkem Blutverlust gestorben. Eine Obduktion habe ergeben, dass ein Stich in den rechten Oberschenkel Gefäße durchtrennt und zum Tode geführt habe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) am Dienstag. dpa