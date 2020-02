Obduktion: Mann starb an Rauchgasvergiftung

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Der bei einem Wohnungsbrand in Saarbrücken entdeckte Tote ist an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Das sei das Ergebnis der Obduktion, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein technischer Defekt an einem Handy hatte das Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am vergangenen Wochenende verursacht.



