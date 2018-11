später lesen Obduktion nach Jagdunfall: Frau erschossen FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Die bei einem Jagdunfall im Kreis Bad Kreuznach ums Leben gekommene Seniorin ist erschossen worden. Das teilten die Ermittler am Dienstag mit. Das Obduktionsergebnis sei eindeutig. Die 86-Jährige starb am Sonntag in Dalberg. dpa