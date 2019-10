Obduktion: Schüsse waren Todesursache

Montabaur Die zwei in Montabaur im Westerwald gefundenen Toten sind beide an Schüssen gestorben. Das bestätigten die Obduktionen am Montag im Mainzer Institut für Rechtsmedizin, wie die Staatsanwaltschaft Koblenz am Dienstag mitteilte.

