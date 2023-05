Freibadsaison „Oben ohne“ ins Freibad - Wo Frauen in der Region Trier auch ohne Oberteil baden dürfen

Trier/Schweich/Hermeskeil/Schalkenmehren/Bernkastel-Kues · In zahlreichen deutschen Städten dürfen Frauen bereits oben ohne baden. Doch in der Region Trier ist Frauen das Schwimmen ohne Oberteil in den meisten Freibädern noch verboten. Wie die Betreiber zu dem Trend stehen und wo es jetzt schon möglich ist.

09.05.2023, 13:11 Uhr

Foto: dpa/Annette Riedl

Von Frederik Herrmann

In Berlin, Köln und auch in Landau dürfen Frauen oben ohne im Freibad baden. Die meisten Freibäder in der Region Trier reagierten jedoch überrascht auf unsere Anfrage, wie denn die Regeln bei ihnen lauten würden. „Das war bei uns im Freibad noch nie ein Thema“ sagt Werner Haubrich, Büroleiter der Verbandsgemeinde Hermeskeil. Offiziell sei es auch nicht erlaubt.