Oberbergamt: Rund 4500 Einwendungen gegen Grubenflutung

Beim Oberbergamt des Saarlandes sind rund 4500 Einwendungen gegen den geplanten Grubenwasseranstieg in den früheren Steinkohle-Schächten eingegangen. Dies sagte eine Sprecherin des Amtes am Dienstag in Schiffweiler nach dem Ende der Abgabefrist um Mitternacht. Die genaue Zahl der Einwendungen solle bis Ende der Woche vorliegen: „Zunächst müssen wir alle erfassen.“ Zuvor hatte die „Saarbrücker Zeitung“ über die Zahl der Einwendungen berichtet. dpa