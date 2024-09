Kommunalpolitik Oberbürgermeisterin Steinruck verzichtet auf Kandidatur 2025

Ludwigshafens parteilose Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (62) bewirbt sich 2025 nicht erneut um das Amt in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz. In einer sechsseitigen „persönlichen Erklärung“ nannte Steinruck die schwierige finanzielle Lage als einen der wesentlichen Gründe, warum sie nicht für eine zweite Amtszeit kandidiere. „Ich kann und will diese Stadt nicht kaputtsparen - wozu ich aber letztendlich gezwungen würde, wenn wir zu keinen strukturellen und nachhaltigen Veränderungen bei der Finanzausstattung unserer Kommunen und letztendlich einem Umsteuern kommen.“