Oberlandesgericht prüft Urteil zu Liegestütz-Performance

Der Prozess um ein umstrittenes Videoprojekt mit Liegestützen auf dem Altar einer katholischen Kirche geht in die nächste Runde. Am Dienstag (15. Mai) befasst sich das Oberlandesgericht in Saarbrücken mit der Strafsache gegen den Künstler Alexander Karle. Er war im Januar 2016 über eine Kordel in den Altarraum der Basilika St. Johann in Saarbrücken gestiegen, hatte auf dem Altar 26 Liegestütze gemacht und sich dabei gefilmt. Den Film mit dem Namen „pressure to perform“ zeigte er anschließend in Endlosschleifen in mehreren Schaufenstern. Nach eigener Aussage wollte Karle mit seiner Aktion gegen den Druck der Leistungsgesellschaft protestieren. dpa