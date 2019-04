Oberleitung fällt bei Worms auf Zug: Bahnstrecke gesperrt

In der Nähe von Worms ist am Mittwochabend ein Teil einer Oberleitung auf einen Regionalzug mit rund 100 Fahrgästen gefallen. Auf der Strecke Mainz-Ludwigshafen gebe es deswegen erhebliche Beeinträchtigungen, teilte die Deutsche Bahn mit. dpa

Die rund 100 Passagiere mussten zunächst auf freier Strecke in dem Zug ausharren und kamen schließlich mit zweieinhalb Stunden Verspätung in Worms an, wie ein Bahnsprecher sagte. Verletzt wurde niemand.

Im Regionalverkehr fahren wegen der Störung Ersatzbusse, der Fernverkehr wird über die Riedbahn umgeleitet, wie ein Bahnsprecher sagte. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Oberleitungsstörung noch bis Betriebsschluss um 1 Uhr am Donnerstagmorgen dauert“, so der Sprecher.

Der Regionalzug sei zwischen Bobenheim und Worms gegen 18.12 Uhr liegen geblieben. Er wurde geerdet und dann mit einer Diesel-Lok in den Hauptbahnhof von Worms geschleppt. Eine Evakuierung auf freier Strecke sei nicht möglich gewiesen, so der Sprecher.

