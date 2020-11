Oberverwaltungsgericht: Baumesse bleibt verboten

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa/Symbolbild

Koblenz Eine für das Wochenende geplante Baumesse in Bad Dürkheim darf nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz nicht stattfinden. Die Justizbehörde verwies in ihrer Mitteilung von Freitag auf die Corona-Bekämpfungsverordnung und gab einer Beschwerde des Landes Rheinland-Pfalz statt.

„Wir sehen diese Entscheidung für falsch an, müssen uns dieser jedoch beugen“, teilte der Messebetreiber auf seiner Homepage mit. „Im nächsten Jahr werden wir gestärkt wiederkommen.“

Am Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht in Mainz in einem Eilverfahren entschieden, dass die Baumesse unter Schutzmaßnahmen stattfinden dürfe. Durch ein generelles Verbot werde der Messebetreiber im Vergleich zu Betreibern von Möbelhäusern oder Einkaufszentren ungleich behandelt, hieß es.