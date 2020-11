Oberverwaltungsgericht: Tennishallen bleiben geschlossen

Eine Person hält einen Tennisschläger und einen Tennisball in der Hand. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Koblenz Tennishallen für den Amateur- und Freizeitsport müssen in Rheinland-Pfalz in der Corona-Pandemie vorerst geschlossen bleiben. Der Tennisverein einer Ortsgemeinde im Kreis Mainz-Bingen scheiterte mit einem Eilantrag dagegen beim Verwaltungsgericht Mainz und mit seiner Beschwerde gegen diese Ablehnung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz.

Die Zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 30. Oktober 2020 verbiete Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport in Mannschaftssportarten und im Kontaktsport, teilte das OVG am Dienstag mit. Einzelsportarten seien nur im Freien und alleine, zu zweit oder mit Mitgliedern des eigenen Hausstands erlaubt. Schwimmbäder, Saunen, Thermen und Fitnessstudios seien geschlossen. Diese Regelungen seien bei einer summarischen Prüfung in einem Eilverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu beanstanden.