Obstbauern erwarten gute Kirschernte bei günstiger Witterung

Koblenz Das kühle Frühjahr verzögert die Kirschblüte. Das verringert das Risiko früher Frostschäden. Die Kirschernte läuft, die Obstbauern zeigen sich zufrieden. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen.

Kreuter bewirtschaftet in Mülheim-Kärlich Hunderte von Kirschbäumen: „Letztes Jahr haben wir am 25. Mai mit der Ernte angefangen, in diesem Jahr erst am 14. Juni.“ Das kalte Frühjahr habe die Kirschblüte verzögert. Bislang seien Menge und Qualität der Früchte überzeugend: „Bis jetzt sind wir sehr zufrieden.“