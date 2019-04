später lesen Ochsenhausen trifft im Tischtennis-Endspiel auf Saarbrücken Teilen

Tischtennis-Pokalsieger TTF Ochsenhausen gegen den 1. FC Saarbrücken TT lautet das Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Ochsenhausen löste am Sonntag durch ein 3:1 im zweiten Halbfinale beim TTC Bergneustadt das Ticket für das Finale am 25. Mai in Frankfurt/Main um die deutsche Meisterschaft und kann damit weiter vom nationalen Double träumen. dpa