Ochtendung: 20 000 Euro Schaden bei Brand wegen Heizdecke

Nun steht es endgültig fest: Der Brand in einem Einfamilienhaus in Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz) ist von einem technischen Defekt an einer Heizdecke ausgelöst worden. Das hätten die Ermittlungen der Kriminalinspektion bestätigt, teilte die Polizei am Montag mit. Die eingeschaltete Decke setzte demnach am Wochenende im Schlafzimmer der allein lebenden 94-jährigen Bewohnerin die Matratze und das Bettzeug in Brand. Ein Polizeisprecher schätzte den Sachschaden durch die Flammen und den Rauch auf etwa 20 000 Euro. dpa