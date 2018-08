später lesen Odyssee eines Fünfjährigen: Polizei startet große Suchaktion FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Die kleine Odyssee eines fünfjährigen Kindes hat am Samstagabend in Mainz und Umgebung eine große Polizeiaktion ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Mutter den Jungen in einem Einkaufsladen in Mainz aus den Augen verloren. dpa