Ölwehr beendet Einsatz im Ahrtal am Wochenende

Bad Neuenahr-Ahrweiler Ein spezielles Ölwehr-Team aus Bayern hat im Katastrophengebiet an der Ahr in den vergangenen Wochen zahlreiche geflutete Öltanks geleert. Da die Ortschaften abgearbeitet seien, ende der Einsatz an diesem Wochenende, sagte der Leiter des Krisenstabes, Thomas Linnertz, am Mittwoch in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Durch den Einsatz der Wasser-Öl-Separationsanlage seien rund 3200 Kubikmeter Öl-Wasser-Gemische separiert und rund 1300 Kubikmeter Reinöl gewonnen worden.

Die Trennung und Entsorgung der Öl-Wasser-Gemische sei von „großer Dringlichkeit“ gewesen, sagte Linnertz. Die Spezialisten hätten mit dem Technischen Hilfswerk „der Umwelt, vor allem aber den Menschen einen großen Dienst erwiesen“. Bis Donnerstag könnten sich noch Menschen melden, die noch ungeleerte Öltanks im Keller hätten, sagte Linnertz. Er ging davon aus, dass die Seperationsanlage in Sinzig die nächste Woche noch brauche, um Öl und Wasser zu trennen.

Bei der Flut im Ahrtal waren 133 Menschen ums Leben gekommen, 766 wurden verletzt. Es werden noch vier Menschen vermisst. Am 14. und 15. Juli hatte extremer Starkregen eine Flutwelle ausgelöst und weite Teile des Tals unter Wasser gesetzt und zerstört.