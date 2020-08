ÖPNV-Index soll kommen: Einigung zwischen Verdi und Land

Mainz Die Gewerkschaft Verdi hat sich mit der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) Rheinland-Pfalz und dem Land auf die Einführung eines sogenannten ÖPNV-Index geeinigt. „Der Index ist eine Grundlage für alle Faktoren einer Ausschreibung und sichert damit die Finanzierung“, teilte der Verdi-Landesfachbereichsleiter für Verkehr, Jürgen Jung, am Dienstag mit.

Laut der Gewerkschaft kam es vor rund einer Woche zu einem kurzfristigen runden Tisch. Die Ministerien, die Staatskanzlei, die VAV und Verdi hätten dabei abermals über einen ÖPNV-Index nach hessischem Vorbild beraten und seien zu einer Einigung gekommen. „Das politische Signal ist da, der Index wird kommen“, sagte Jung. „Jetzt muss er in einer Arbeitsgemeinschaft mit Leben gefüllt werden.“ In der Arbeitsgemeinschaft sollen Vertreter von allen Behörden und Interessensgruppen die Ausgestaltung des Index erarbeiten. Laut Verdi soll der Ministerrat noch dieses Jahr über die Einführung entscheiden. 2021 soll der ÖPNV-Index dann in Kraft treten.