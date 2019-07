ÖPNV könnte kommunale Pflichtaufgabe werden

Mainz Die noch laufende Neufassung des Nahverkehrsgesetzes in Rheinland-Pfalz soll Städten und Landkreisen neue Chancen zum Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) eröffnen. Das Verkehrsministerium sehe in der Option, den ÖPNV zu einer kommunalen Pflichtaufgabe zu machen, „einen gangbaren Weg“, teilte eine Sprecherin am Mittwoch in Mainz mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Dies werde derzeit mit allen Akteuren beraten.

Bislang ist der ÖPNV mit Ausnahme der Beförderung von Schulen eine freiwillige Leistung der Kommunen. Wegen der hohen Verschuldung von Städten und Kreisen haben die Kommunen wenig Spielraum, solche freiwilligen Leistungen auszubauen. Die kommunale Finanzaufsicht prüft solche Ausgaben sehr genau. Würde der ÖPNV zur Pflichtaufgabe, könnten die Kommunen eher neue Mittel für den Nahverkehr bereitstellen.