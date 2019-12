Ofen mit Defekt: Drei Menschen erleiden Vergiftung

Ein Feuerwehrauto. Foto: Britta Pedersen/dpa.

Trier Ein technischer Defekt in einem Einfamilienhaus in Trier ist die Ursache für drei Rauchgasvergiftungen. Ersten Ermittlungen zufolge war das Rohr des Holzofens verstopft und nicht ordnungsgemäß gereinigt worden, teilte die Polizei am zweiten Weihnachtsfeiertag in Trier mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa