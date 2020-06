Offizieller Start der Frühkartoffelernte in der Pfalz

Verschiedene Sorten von Frühkartoffeln. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Frankenthal In Deutschlands frühester und größter Frühkartoffel-Anbauregion beginnen die Frühkartoffelbauern der Pfalz heute offiziell mit der Ernte. Dazu werden die international erfolgreichen Kunstradfahrerinnen Lena und Lisa Bringsken aus Böhl-Iggelheim am Rande eines Termins in Frankenthal symbolisch zu Markenbotschafterinnen ernannt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die „Pfälzer Grumbeere“ gilt den Erzeugern zufolge als erste Frühkartoffel aus deutschem Anbau, die bundesweit in den Einzelhandel kommt.

In der Pfalz ist der Erntestart der Knollen traditionell zweistufig. Meist Mitte Mai kommen bereits Kartoffeln ohne feste Schale in Hofläden und auf Wochenmärkte. Sie gelten als sehr sensibel in Transport und Lagerung. Die nun zu erntenden Kartoffeln hingegen sind schon fest und können auch in Supermärkten angeboten werden.