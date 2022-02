Ohne Fahrschein erwischt: Polizisten mit Messer bedroht

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort. Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Linz am Rhein Ein ertappter Schwarzfahrer in einem Zug hat Polizisten mit einem Messer bedroht. Ein Zugbegleiter hatte den 22-Jährigen am Sonntagabend ohne Fahrkarte in dem Zug nach Linz am Rhein (Landkreis Neuwied) erwischt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Mann weigerte sich, seine Personalien zu nennen. Im Linzer Bahnhof stellte deshalb die dazu gerufene Polizei seine Personalien fest und forderte ihn auf, den Zug zu verlassen. Daraufhin zog der 22-Jährige ein Messer aus der Tasche und bedrohte die Beamten. Mit Pfefferspray konnte er überwältigt und in Gewahrsam genommen werden.

Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige bereits zuvor am Bahnhof in Rheinbrohl auffällig geworden war: Er hatte sich vor einen anfahrenden Zug gestellt, die Anfahrt blockiert und einen Stein aus dem Gleisbett gegen die Scheibe des Führerhauses geworfen.

(dpa)