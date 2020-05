Ohne Mateta in Köln: Mainz will an „tolle Spiele anknüpfen“

Jean-Philippe Mateta vom FSV Mainz 05 während eines Spiels. Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild

Mainz Die gute Form von vor zwei Monaten möchte der FSV Mainz 05 auch beim Neustart der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln unter Beweis stellen. „Wir wollen an unsere tollen Spiele anknüpfen und mit Mentalität dreifach punkten“, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Freitag in einer virtuellen Pressekonferenz.



Die strengen Gesundheitsregularien in der Corona-Pandemie seien ebenso wie die fehlenden Zuschauer eine Herausforderung. „Wir tragen hohe Verantwortung“, betont der gebürtige Franke.