Wanderwege, Spielplätze, neue Kita? Wenn Windkraft entscheidet, was Dörfer sich leisten können

Wer schon mal in der Nähe von Wiltingen an der Saar wandern war, der wundert sich. So legendäre Weinlagen! So idyllische Landschaften, so naturnahe Pfade und dann dieser Blick von der Sonnenuhr oder vom Galgenberg auf den Wiltinger Saarbogen! Warum gibt es hier nicht längst einen Premiumwanderweg, fragt man sich.