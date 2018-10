später lesen Oktober in Rheinland-Pfalz: Kaum Regen und viel Sonnenschein FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

Viele Sonnenstunden und extrem wenig Regen hat es im Oktober in Rheinland-Pfalz gegeben. An manchen Orten in der Pfalz, Rheinhessen und im Hunsrück fiel mit nicht einmal einem Liter pro Quadratmeter der bundesweit geringste Niederschlag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag berichtete. dpa